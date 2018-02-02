Tanklar Sınıra Konuşlandı, Afrin'e Yürümek İçin Emir Bekliyor
AFRİN HAREKATI'NDA 15. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Tanklar Sınıra Konuşlandı, Afrin'e Yürümek İçin Emir Bekliyor

Zeytin Dalı Harekatı harekatı kapsamında operasyonlar devam ederken, Suriye sınırının kritik noktalarına tank ve obüs sevkiyatı yapıldı.

Zeytin Dalı Harekatı harekatı kapsamında operasyonlar devam ederken, Suriye sınırının kritik noktalarına tank ve obüs sevkiyatı yapıldı.

DESTEK VERECEKLER

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoy akşam saatlerinde Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısından Suriye'ye giriş yaptı. Buradan Afrin'e bağlı Darmık ve Bursea dağlarına yönelik devam eden operasyona destek vereceği öğrenildi.

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