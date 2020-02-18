Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve ZBT'den oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve ZBT'den oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.
Suriye sınırına gönderilmek üzere gelen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.
(Adem Karagöz - Onur Akbulut/İHA)