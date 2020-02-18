Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor
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Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve ZBT'den oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

18.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:56
Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor

'nin çeşitli birliklerinden sınır hattına gönderilen tank ve ZBT'den oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.


Suriye sınırına gönderilmek üzere gelen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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