Sınıra tank sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 30 tıra yüklenmiş tanklar geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi.
Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay'ın sınır birliklerine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İHA)