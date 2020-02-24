Sınıra tank sevkiyatı
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Sınıra tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor.

24.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:25
Sınıra tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () sınırına tank sevkiyatı sürüyor.

'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 30 tıra yüklenmiş tanklar geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi.

Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay'ın sınır birliklerine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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