Sınıra tank sevkiyatı
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Sınıra tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

13.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:10
Sınıra tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Ülke genelindeki çeşitli birliklerden çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) 'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti. Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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