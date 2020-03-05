Sınıra tam donanımlı özel harekat polisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırına tam donanımlı 1000 özel harekat polisi getirileceğine söyledi.
05.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırına tam donanımlı 1000 özel harekat polisi getirileceğine söyledi.
Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Soylu, "1000 özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA