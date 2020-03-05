Sınıra tam donanımlı özel harekat polisi
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Sınıra tam donanımlı özel harekat polisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırına tam donanımlı 1000 özel harekat polisi getirileceğine söyledi.

05.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:30
Sınıra tam donanımlı özel harekat polisi

İçişleri Bakanı , sınırına tam donanımlı 1000 özel harekat polisi getirileceğine söyledi.

Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Soylu, "1000 özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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