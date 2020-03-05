Sınıra tam donanımlı özel harekat polisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırına tam donanımlı 1000 özel harekat polisi getirileceğine söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırına tam donanımlı 1000 özel harekat polisi getirileceğine söyledi.
Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Soylu, "1000 özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla" ifadelerini kullandı. - EDİRNE
Kaynak: İHA