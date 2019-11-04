Sınıra sevkıyatlar sürüyor

Sınıra sevkıyatlar sürüyor

Sınıra sevkıyatlar sürüyorKİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sınır hattına sevkıyatlar sürüyor.

04.11.2019 09:14
Sınıra sevkıyatlar sürüyor

Sınıra sevkıyatlar sürüyor

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sınır hattına sevkıyatlar sürüyor.

Kilis'ten Suriye sınır hattındaki askeri birliklere ve Suriye'deki üst bölgelerine aralıklarla askeri sevkıyat devam ediyor. Batı ve doğu illerinden gelen askeri birlikler ile araçları Kilis üzerinden geçerek, sınır hattındaki karakollar ile Suriye'deki üst bölgelerine geçişleri sürüyor. Sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Sınıra sevkıyatlar sürüyor
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