Sınıra sevkiyatlar sürüyor

Sınıra sevkiyatlar sürüyor

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sınır hattına sevkiyatlar sürüyor.

04.11.2019 08:43
Sınıra sevkiyatlar sürüyor

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sınır hattına sevkiyatlar sürüyor.


Kilis'ten Suriye sınır hattındaki askeri birliklere ve Suriye'deki üs bölgelerine aralıklarla askeri sevkiyat devam ediyor. Batı ve doğu illerinden gelen askeri birlikler ile araçların Kilis üzerinden geçerek, sınır hattındaki karakollar ile Suriye'deki üs bölgelerine geçişleri sürüyor. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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