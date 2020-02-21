Sınıra obüs takviyesi
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Sınıra obüs takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere obüs takviyesi sürüyor.

21.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:01
Sınıra obüs takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () sınırındaki askeri birliklere obüs takviyesi sürüyor.


Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 60 araçlık obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcı geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, 'ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti.


Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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