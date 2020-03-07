Sınıra obüs sevkiyatı
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Sınıra obüs sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırında bulunan İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığına zırhlı araç takviyesi yapıldı.

07.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:40
Sınıra obüs sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırında bulunan İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığına zırhlı araç takviyesi yapıldı.

'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen fırtına obüsleri İslahiye ilçesinde hizmet veren 106. Topçu Alay Komutanlığına getirildi. Sevk edilen obüslerin Suriye bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ihtiyaç olması durumunda sınıra gönderileceği öğrenildi.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Kaynak: İHA

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