Sınıra obüs sevkiyatı
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Sınıra obüs sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.

25.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:53
Sınıra obüs sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.


Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 20 araçlık obüs, güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, 'ın sınır birliklerine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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