Sınıra mühimmat sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altından geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti.
Mühimmat yüklü tırların Suriye sınırındaki birliklere gönderildiği öğrenildi.
(İHA)