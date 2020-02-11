Sınıra mühimmat sevkiyatı
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Sınıra mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

11.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:59
Sınıra mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı devam ediyor.


Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altından geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti.


Mühimmat yüklü tırların Suriye sınırındaki birliklere gönderildiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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