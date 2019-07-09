Sınıra komando sevkiyatı
Sınıra komando sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Sınıra komando sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoları taşıyan zırhlı araçların Suriye'deki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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