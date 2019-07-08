Sınıra komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoları taşıyan zırhlı araçların Suriye'deki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İHA
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