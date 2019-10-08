Sınıra komando birlikleri sevk edildi

Sınıra komando birlikleri sevk edildi

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.

08.10.2019 13:10
Sınıra komando birlikleri sevk edildi

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi. Otobüslerle ilçeye gelen birlikler, 3. Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

(Bekir Basmacı - Şinasi İnan/İHA)

Kaynak: İHA
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