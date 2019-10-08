Sınıra komando birlikleri sevk edildi
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.
Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi. Otobüslerle ilçeye gelen birlikler, 3. Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı. - ŞANLIURFA