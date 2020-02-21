Sınıra 'kirpi' sevkiyatı
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Sınıra 'kirpi' sevkiyatı

Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı çok sayıda "kirpi" olarak bilinen zırhlı araçlar sevk edildi.

21.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:48
Sınıra 'kirpi' sevkiyatı

sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı çok sayıda "kirpi" olarak bilinen zırhlı araçlar sevk edildi.


Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen 'kirpi' denilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.


Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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