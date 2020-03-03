Sınıra göçmen akınında 5'inci gün (2)

03.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:09

YUNAN ASKERİNİN ŞİDDETİNİ ANLATTILAR

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden geçtikleri Yunanistan'da yakalanıp, Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilerek, geri gönderilenler, şiddet gördükleri anları anlattı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Edirne'ye, Yunanistan'a geçmek için göçmen akını sürüyor. Göçmenler, Yunanistan'ın sınır kapılarını kapatmasının ardından Meriç Nehri üzerinden sınırı aşıp, bu ülkeye geçişlerini sürdürüyor. Nehirden botlarla Yunanistan'a geçen bazı göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilerek, geri gönderildiğini söyledi. Aralarında 5 aylık bebek ve çocukların da olduğu çok sayıda göçmen, öğle saatlerinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyüne geldi. Yunan güvenlik güçlerince zorla geri gönderildiklerini anlatan göçmenlerin vücutlarında darp izleri olduğu da görüldü. Köylüler, göçmenlere kıyafet ve yiyecek verdi.

Avrupa'ya gitme hayaliyle Yunanistan'a geçen Libyalı göçmenin sırtındaki darp izleri görüldü. Yunan askerlerinin 1000 dolarını aldığını aktaran göçmen, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.Darbedilme ve geri gönderilme anını anlatan başka göçmen ise "Biz Yunanistan'a gittik. Bizi yakaladılar. Dün saat 3'te yakaladı, sabaha kadar dövdü. Boru vardı, onunla vurdu. Dövüyorlar ve kendileri getiriyorlar" dedi.

Yunan güvenlik güçleri tarafından geri gönderilen göçmenler arasında, 5 aylık bebeği olan Suriyeli aile de bulunuyor.

Semih ÇALIŞKAN- Can EROK- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

Kaynak: DHA