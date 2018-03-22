Sınıra Giden Aile Hekimlerinden Vali Balkanlıoğlu'na Ziyaret

Mehmetçiğe destek için sınıra giden Sakarya Aile Hekimleri Derneği üyeleri, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyaret etti.

Balkanlıoğlu, bu yıl 14 Mart Tıp Bayramını Sakarya sağlık çalışanlarını temsilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırda görev yapan Mehmetçik ile kutlayan Sakarya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Rıdvan Karagöz ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Sınırdaki ziyaretleri hakkında Balkanlıoğlu'na bilgi veren Karagöz, ordunun sağlık hizmetlerini yürüten Kilis-Hatay ile Suriye sınırlarındaki sağlık istasyonlarında ve Azez'de görev yapan hekimler ile sağlık çalışanlarını da ziyaret ettiklerini söyledi.

Sakarya halkı ve Vali Balkanlıoğlu'na Mehmetçikten selam getirdiklerini belirten Karagöz, sınır hattı boyunda bulunan karakol ile Acil Sağlık Hizmeti ve UMKE istasyonlarını ziyaret edip oradaki personele Sakarya'dan götürdükleri selamları ve tatlıları ikram ettiklerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balkanlıoğlu ise Zeytin Dalı Harekatında büyük başarılara imza atarak dünyaya savaş dersi veren Türk ordusuyla gurur duyduklarını ifade etti.

Askere destek ve yardımcı olan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarının da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Balkanlıoğlu, Sakarya Aile Hekimleri Derneği üyelerine duyarlılıkları ve anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.