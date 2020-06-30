Sınıra bırakılan çuvaldan 5 kilo esrar çıktı KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Suriye sınırında, jandarma tarafından bulunan çuvalda, 5 kilogram esrar ele geçirildi.

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Suriye sınırında, jandarma tarafından bulunan çuvalda, 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Elbeyli ilçesine bağlı Aşağıbeylerbeyi köyündeki sınır hattında çuval buldu. Çuval açıldığında da içinde, 5 kilogram esrar olduğu görüldü.Jandarma, çuvalı bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA