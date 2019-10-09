Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatı

Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatı

Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatıHATAY - Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 Zırhlı Personel Taşıyıcısı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.

09.10.2019 13:59
Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatı

Sınıra askeri tır ve ZPT sevkiyatı

HATAY - Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 Zırhlı Personel Taşıyıcısı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında askeri tır ve ZPT nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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