Sınıra Askeri Sevkıyat Sürüyor
Sınıra askeri sevkıyat sürüyorMARDİN - Sınır birliklerine takviye için gönderilen ve Mardin'de konuşlanan askeri araçlar yola çıktı.
Sınıra askeri sevkıyat sürüyor
MARDİN - Sınır birliklerine takviye için gönderilen ve Mardin'de konuşlanan askeri araçlar yola çıktı.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen ve Mardin-Kızıltepe karayolundaki üslerde konuşlanan tank, kirpi ve mühimmat yüklü araçlar sınır birliklerine ulaşmak üzere yola çıktı. Yaklaşık 20 araçlık askeri konvoyun kentten geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: İHA
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