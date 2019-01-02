Sınıra Askeri Sevkıyat Sürüyor

Sınıra Askeri Sevkıyat Sürüyor

Sınıra askeri sevkıyat sürüyorMARDİN - Sınır birliklerine takviye için gönderilen ve Mardin'de konuşlanan askeri araçlar yola çıktı.

Sınıra askeri sevkıyat sürüyor

MARDİN - Sınır birliklerine takviye için gönderilen ve Mardin'de konuşlanan askeri araçlar yola çıktı.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen ve Mardin-Kızıltepe karayolundaki üslerde konuşlanan tank, kirpi ve mühimmat yüklü araçlar sınır birliklerine ulaşmak üzere yola çıktı. Yaklaşık 20 araçlık askeri konvoyun kentten geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA
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