Sınıra Askeri Sevkıyat Sürüyor

Sınır birliklerine takviye için gönderilen ve Mardin'de konuşlanan askeri araçlar yola çıktı.

Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen ve Mardin-Kızıltepe karayolundaki üslerde konuşlanan tank, kirpi ve mühimmat yüklü araçlar sınır birliklerine ulaşmak üzere yola çıktı. Yaklaşık 20 araçlık askeri konvoyun kentten geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. - MARDİN

Kaynak: İHA