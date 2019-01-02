Sınıra Askeri Sevkıyat Sürüyor
Sınır birliklerine takviye için gönderilen ve Mardin'de konuşlanan askeri araçlar yola çıktı.
Sınır birliklerine takviye için gönderilen ve Mardin'de konuşlanan askeri araçlar yola çıktı.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen ve Mardin-Kızıltepe karayolundaki üslerde konuşlanan tank, kirpi ve mühimmat yüklü araçlar sınır birliklerine ulaşmak üzere yola çıktı. Yaklaşık 20 araçlık askeri konvoyun kentten geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. - MARDİN
Kaynak: İHA
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