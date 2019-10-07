Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)YAYLADAĞI'NA ASKERİ SEVKİYATTürk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi.
07.10.2019 23:26
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)
YAYLADAĞI'NA ASKERİ SEVKİYAT
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi. Şehir merkezinden geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket eden araçların Suriye sınır hattında bulunan Yayladağı'na gittiği öğrenildi.
Kaynak: DHA