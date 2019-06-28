Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırına gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Kaynak: İHA