Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

GAZİANTEP - PKK/YPG kontrolü altında olan Münbiç'e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkiyat gün boyunca devam etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan zırhlı araç taşıyıcıları sınıra yakın olan Gaziantep ve Şanlıurfa illerine ulaşmaya devam ediyor. Operasyon hazırlığı kapsamında zırhlı araç taşıyan yaklaşık 7 araçlık askeri konvoy Gaziantep-Şanlıurfa otoyolundan geçerek Şanlıurfa'ya gitti.

Kaynak: İHA