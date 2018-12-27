Sınıra Askeri Sevkiyat (2)
YAYALADAĞI'NDAN KİLİS'E SEVKİYATHatay'ın Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesindeki birliklerden askeri araçlar, konvoy eşliğinde Kilis'e doğru götürüldü.
YAYALADAĞI'NDAN KİLİS'E SEVKİYAT
Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesindeki birliklerden askeri araçlar, konvoy eşliğinde Kilis'e doğru götürüldü. TIR'lara yüklenen ve güvenlik önlemleri alınarak, merkez Antakya ilçesinden geçirilen askeri araçların, sınır birliklerine götürüleceği belirtildi.
Hüseyin BOZOK/HATAY,
Kaynak: DHA