Sınıra askeri sevkiyat
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Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyatKİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinin Suriye sınırındaki birliklere, tank, zırhlı araç ile personel sevk edildi.

16.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:21
Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

- 'in ilçesinin sınırındaki birliklere, tank, zırhlı araç ile personel sevk edildi.

Kilis'e takviye amaçlı gönderilen, tank, zırhlı araç ile askeri personel Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırında görev yapmak üzere sınır karakollarına gönderildi. Elbeyli ilçesinden geçen askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına geçiş yaptı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Sınıra askeri sevkiyat
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