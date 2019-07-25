Sınıra askeri sevkıyat

Sınıra askeri sevkıyat

Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkıyatı sürüyor.

Sınıra askeri sevkıyat

Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkıyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan araçlar, Gaziantep'ten geçti.

Batı illerinden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep-Şanlıurfa otobanından güvenlik önlemleri altında geçti. 15 araçlık konvoydaki askeri araçların ve komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye olarak yerleştirileceği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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