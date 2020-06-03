Sınır Tanımayan Gazetecilerden Yemen'de meslektaşlarının öldürülmesine tepki Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir gazetecinin düzenlenen suikast sonucu öldürülmesini "ülkede basına vurulan bir darbe daha" şeklinde değerlendirdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir gazetecinin düzenlenen suikast sonucu öldürülmesini "ülkede basına vurulan bir darbe daha" şeklinde değerlendirdi.

RSF yaptığı yazılı açıklamada, Fransız haber ajansı AFP'ye çalışan foto muhabiri Nebil Hasan el-Kuayti'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin denetimi altındaki Aden'de kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğünü belirtti ve bu "çirkin suçu" kınadı.

İran destekli Husilerin son zamanlarda 4 gazeteci hakkında idam kararı vermesine işaret edilen açıklamada, ülkede gazetecilere yönelik şiddetin devam etmesinden üzüntü duydukları kaydedildi.

Kuayti'nin, AFP ile 2015'te çalışmaya başladığını, ertesi yıl Aden çatışmalarındaki röportajı nedeniyle Rory Peck Ödülleri'nde ikincilik kazandığı belirtilen açıklamada, Kuayti'nin 2019 Ocak ayında Husilerin Lahec'deki El-Aned hava üssüne düzenlediği saldırıdan sağ kurtulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, RSF Orta Doğu sorumlusu Sabrina en-Nevi'nin "Kuayti suikasti kabul edilemez. Aden'de bir foto muhabirinin suikaste uğraması ülkedeki basına bir darbe daha vurdu." ifadelerine yer verildi.

Nevi, ülkedeki gazetecilerin faaliyet gösterdikleri bölgelerden bağımsız şekilde artık işlenen ihlallerin ana hedefi haline geldiğini belirtti.

Yemenli gazetecinin öldürülmesi

Yemenli gazeteci ve foto muhabiri Kuayti, dün Aden'deki Dar Saad bölgesinde bulunan evinin yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kuayti'nin öldürülmesi, uluslararası, bölgesel ve yerel meslek örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA