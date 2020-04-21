Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü (RSF), dünya genelinde 180 ülkeyi mercek altına alarak basın özgürlüğü durumunu açıkladı.

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü 2020 Endeksi'nde 180 ülke arasında 154'üncü sırada yer aldı. Buna göre geçtiğimiz yıl 157. sırada bulunan Türkiye üç sıra yükselmiş oldu.

Belarus ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Türkiye'nin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'yi 155'inci sırada Ruanda takip ediyor. Euronews.com'da Görüntüle