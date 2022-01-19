Son dakika haberleri | Tunus'ta 14 Ocak'taki protestoda yaralanan gösterici hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunus'ta 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı olağanüstü kararları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tunus'ta 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı olağanüstü kararları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cuma günü düzenlenen protestoda yaralanan bir göstericinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, "14 Ocak'ta düzenlenen gösteride güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu yaralanan göstericilerden bir kişi başkent Tunus'ta yattığı hastanede öldü." ifadeleri kullanıldı.

Hayatını kaybeden göstericinin kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Gösteriye birçok siyasi parti ve STK katılmıştı

Tunuslu muhalifler, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını 2011'deki devrimin yıl dönümü olan 14 Ocak'ta düzenledikleri gösterilerle protesto etmişti.

Gösterilere siyasi partilerden Nahda Hareketi, Demokratik Akım Partisi, Cumhuriyetçi Parti, Emek ve Özgürlükler için Demokratik Blok, Özgür Anayasa Partisi, İşçi Partisi ile çok sayıda STK de katılmıştı.

Başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ne girmeye çalışan göstericilere, güvenlik güçleri tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, onlarca gösterici de gözaltına alınmıştı. Gözaltındakilerden çoğu daha sonra serbest bırakılırken 6 gösterici tutuklanmıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus'ta bir süredir siyasi kriz yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.