Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden Faslı gazeteci Razi'nin serbest bırakılması çağrısı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Faslı gazeteci Ömer Er-Razi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Fransa merkezli RSF'den yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi tarafından gazeteci Razi hakkında verilen hapis kararının haksız olduğu belirtildi.

Kararın şiddetle eleştirildiği ve davanın "usulsüzlüklerle" gölgelendiği vurgulanan açıklamada, Razi'nin derhal serbest bırakılması ve kendisine yönelik tüm işlemlerin sonlandırılması çağrısı yapıldı.

Fas yönetimine karşı eleştirel yaklaşımıyla tanınan Razi, Temmuz 2020'de, Fas mahkemesince çıkarılan "taciz" ve "casusluk" şüphesi kararı çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi de 3 Mart'ta görülen duruşmada, gazeteci 33 yaşındaki Razi'ye verilen 6 yıl hapis cezasını onamıştı.