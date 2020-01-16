16.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:18

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: "Mısır'ın Anadolu Ajansı'nın 4 çalışanını gözaltına alarak gazetecileri diplomatik anlaşmazlıkta bir silah olarak kullanması ve rehin alması kabul edilemez"

Kaynak: AA