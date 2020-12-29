Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: 2020'de en az 50 gazeteci öldürüldü
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Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: 2020'de en az 50 gazeteci öldürüldü

29.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:41
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: 2020'de en az 50 gazeteci öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), bu yıl en az 50 gazetecinin yaptıkları haberler sebebiyle öldürüldüğünü bildirdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), bu yıl en az 50 gazetecinin yaptıkları haberler sebebiyle öldürüldüğünü bildirdi.

RSF'nin basın özgürlüğüyle ilgili yayımlanan yıllık raporunda, söz konusu gazetecilerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk, organize suç, çevre ve doğanın tahrip edilmesi gibi konuları araştırdıkları için kasten öldürüldüğü kaydedildi.

Çoğu gazetecinin çeşitli gösteriler sırasında haber yaparken öldürüldüğünün belirtildiği raporda, bu yıl haberciler için en tehlikeli ülkelerin Meksika, Irak, Afganistan, Hindistan ve Pakistan olduğuna işaret edildi.

Ayrıca raporda, dünya çapında yüzlerce gazetecinin de Kovid-19'dan hayatını kaybettiği, ancak bunların kaçının mesleki çalışmaları sebebiyle enfekte olduğunun belirlenemediği vurgulandı.

Mısır, Rusya ve Suudi Arabistan'daki hapishanelerde tutulan 3 gazetecinin de Kovid-19'a yakalanmaları sonucu tıbbi bakım eksikliği sebebiyle yaşamını yitirdikleri kaydedildi.

İran'da 12 Aralık'ta Ruhullah Zem'in idam edilmesi ile 30 yıl sonra ilk kez bir basın mensubunun çarptırıldığı ölüm cezasının infaz edildiği belirtilen raporda, bu yıl öldürülen 50 gazeteciden 2'sinin de kadın olduğu bildirildi.

Toplamda 53 gazetecinin öldürüldüğü 2019'a kıyasla çok az şeyin gözle görülür şekilde iyileştiği vurgulanan raporda, son 10 yılda gazetecilik çalışmaları nedeniyle en az 937 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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