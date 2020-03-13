Sınır Tanimayan Doktorlardan Yunanistan'a Covid-19 çağrısı: Derhal kampları boşaltın Koronavirüsün, kapasitesinin çok üzerinde insan barından Moria kampının bulunduğu Midilli adasında da görülmesi endişeleri artırdı. Ülkede şu ana kadar 117 vaka tespit edildi, bir kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), koronavirüs salgının mülteciler arasında hızla yayılma riskinden dolayı, kampların derhal boşaltılması için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Koronavirüsün, kapasitesinin çok üzerinde insan barından Moria kampının bulunduğu Midilli adasında da görülmesi endişeleri artırdı. Ülkede şu ana kadar 117 vaka tespit edildi, bir kişi de hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com