Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen'in Hudeyde kentindeki çatışmalarda artan sivil ölümlerine karşı uyardı
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Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen'in Hudeyde kentindeki çatışmalarda artan sivil ölümlerine karşı uyardı

14.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:26
Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen'in Hudeyde kentindeki çatışmalarda artan sivil ölümlerine karşı uyardı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde sivillerin ölümü ya da yaralanmasına yol açan çatışmalarda savaş kurallarının ihlal edildiği uyarısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde sivillerin ölümü ya da yaralanmasına yol açan çatışmalarda savaş kurallarının ihlal edildiği uyarısında bulundu.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde Limanı'nın güney cephesindeki çatışmaların, Yemen'de yaşanan en şiddetli çatışmalardan biri haline geldiği belirtildi.

Çatışmalar nedeniyle sivillerin giderek daha çok zarar gördüğü ve tıbbi yardım ihtiyacının arttığı ifade edilen açıklamada, "Geçen ekim ayından bu yana çatışmalarda yaralanan 122 Yemenli, El-Meha kentinde (Hudeyde'nin güney sınırı) Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü idaresindeki hastanelerde tedavi edildi." bilgisi verildi.

Çatışmalarda sivillerin öldürülmesi ve yaralanmasının uluslararası insancıl hukuku çiğnemekle kalmayıp bunun çok ötesine geçtiğine işaret edilen açıklamada, ister kasıtlı olsun ister olmasın bu saldırılarla savaş kurallarının ihlal edildiği vurgulandı.

Hudeyde'de geçen aylarda Husilerin düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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