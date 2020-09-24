Sınır Tanımayan Doktorlar Sudan'daki sel mağdurlarına acil yardım çağrısı yaptı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Sudan'da sel felaketinde zarar görenler için acil yardım çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Sudan'da sel felaketinde zarar görenler için acil yardım çağrısında bulundu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, MSF, ülkede selden etkilenenlere insani yardım ulaştırılması için acil durum çağrısı yaptı.

Başta Türkiye, Katar, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan olmak üzere çok sayıda ülke, binlerce insanın evlerini kaybettiği sel felaketinin etkilerinin ortadan kalkması için insani yardımlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 124'e yükseldi.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle "acil durum" ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem