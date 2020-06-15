Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Yemen'deki çalışanları koruyucu ekipmanlarını kendileri üretiyor
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Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Yemen'deki çalışanları koruyucu ekipmanlarını kendileri üretiyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'deki personelinin, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için gereken kişisel koruyucu ekipmanlarını kendilerinin üretmeye başladığını açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Yemen'deki çalışanları koruyucu ekipmanlarını kendileri üretiyor
15.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:13

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'deki personelinin, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için gereken kişisel koruyucu ekipmanlarını kendilerinin üretmeye başladığını açıkladı.

MSF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, kişisel koruyucu ekipmanların yetersizliğine işaret edilerek, "MSF personeli, yerel pazardan temin edebildiği malzemelerle kendi koruyucu ekipmanlarını kendisi üretmek zorunda kaldı. Ancak bunun geçici ve yetersiz bir çözüm olduğunu belirtmek gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Kovid-19 nedeniyle Yemen'deki MSF personelinin hareketinin kısıtlandığı, bölgeye başta koruyucu ekipman olmak üzere malzeme tedariğinde güçlük yaşandığı ve sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyacının karşılanamadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Yemen'deki sağlık sisteminin içinde bulunduğu duruma dikkati çekilerek, Kovid-19'un ülkede görülen diğer salgınlardan çok daha farklı sonuçlara yol açtığı kaydedildi.

Yemen'deki insani kriz

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı toplam 164 can kaybı, 728 de vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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