Sınır Tanımayan Doktorlar, iki çalışanının kaçırıldığı Yemen'deki bazı faaliyetlerini askıya aldı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), bünyesinde çalışan iki insani yardım görevlisinin kaçırıldığı Yemen'in Marib bölgesindeki bazı faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Marib vilayetinde yaşanan kaçırma olayı, "kabul edilemez bir şiddet eylemi" olarak nitelendirildi.

Halihazırda ekiplerin tehlikelere maruz kalmasından endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"MSF, 2 görevli arkadaşın bir projeye gittikleri sırada kaybolmasının ardından Marib'deki faaliyetlerinin bazılarını durdurma kararı aldı."

Bölgede hizmet veren 8 mobil sağlık kliniğinden 5'inin duracağına işaret edilen açıklamada, Marib Devlet Hastanesine desteğin ise tümüyle askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kararın, hem MSF bünyesindeki sağlık çalışanları hem Yemenli hastaları etkileyeceğine dikkat çekildi.

Marib sakinlerinin sağlık hizmetlerine duyduğu ihtiyacın da farkında olunduğu vurgulanan açıklamada, MSF'nin her şeye rağmen çalışanlarının güvenliğine öncelik vermesi gerektiği belirtildi.

MSF için çalışan Alman ve Meksikalı iki insani yardım görevlisinin geçen hafta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırıldığı açıklanmıştı.