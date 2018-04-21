Sınır Tanımayan Doktorlar Gazze'de

Son üç haftada kliniklerimizde tedavi ettiğimiz hasta sayısı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik Koruyucu Hat Operasyonu'nu başlattığı 2014 yılı boyunca tedavi ettiğimiz toplam hasta sayısını aşıyor. MSF çalışanları alışılmadık derecede ağır, hasta üzerinde yıkıcı etki bırakan yaralarla karşılaştıklarını bildiriyor. Çoğunun tedavisi son derece zor olan bu yaralar, çok sayıda insanın uzun vadeli fiziksel engellerle yaşamasına sebep olacak.

20 Nisan 2018 - Gazze hastanelerindeki sağlık ekipleri, bu Cuma günü yeniden yapılan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin ardından, yaralanması muhtemel çok sayıda kişiyi tedavi etmeye hazırlanıyor.

Gazze'de MSF ile çalışan cerrahlar geçtiğimiz haftalarda gösteriler sırasında yaralanan yüzlerce insanda, ağır kurşun yaraları gördüklerini bildirdi. Çoğunluğu genç erkekler olan, ancak aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu hastaların çok büyük bölümü, bacaklarından ciddi şekilde yaralanmıştı. MSF sağlık ekipleri bu yaralanmalarda kemik ve yumuşak dokunun aşırı düzeyde zarar gördüğünü, merminin vücuttan çıkış yerindeki deliğin yumruk büyüklüğünü bulduğunu kaydetti.

MSF Filistin Ülke Temsilcisi Marie-Elisabeth Ingres Gazze'deki durumu şu şekilde özetledi: "Kliniklerimize gelen 500'den fazla hastanın yarısında, kurşun kemiği un ufak etmiş, vücut dokusunu da kelimenin gerçek anlamıyla 'yok' etmişti. Bu hastaların çok karmaşık bir dizi ameliyat olması gerekecek ve çoğunluğu ömür boyu engelli olarak yaşayacak."

Bu tür yaraların bakımı çok zor. Hastaların çoğu, düzenli pansumanının yanı sıra başka ameliyatlar da olmalı ve çok uzun bir fizyoterapi ve rehabilitasyon süreci geçirmeli. Birçoğu, bu yaralanma nedeniyle kaybettiği işlevleri geri kazanamayacak. Kimi hastaların, eğer bu yaralanmalar için gereken tedavi Gazze'de temin edilemez ve tedavi amacıyla Gazze Şeridi'nin dışına çıkmalarına izin verilmezse, uzuvlarının kesilmesi söz konusu olacak.

Gazze'deki MSF ekipleri, bu kadar çok sayıda yaralıyı tedavi edebilmek için kapasitesini güçlendirdi, ameliyat sonrası bakım kliniklerinde yatak sayısını artırdı, yeni sağlık personeli işe aldı ve sağlık çalışanlarına eğitim verdi. MSF yakında, hastalara gereken özel bakımı sağlamak amacıyla Gazze'nin orta kesiminde dördüncü kliniği açacak.

MSF bu kriz karşısında ayrıca, daha ciddi vakaların ameliyatlarını –veya yeniden ameliyatlarını- gerçekleştirecek bir cerrah ekibi görevlendirdi. Damar cerrahları, ortopedi cerrahları ve plastik cerrahlardan oluşan bu ekip şu anda El Şifa ve El Aksa Devlet Hastanelerinde Filistinli sağlık ekipleriyle birlikte çalışıyor.