Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yunanistan'daki Mültecilere Tıbbi Yardım

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Türkiye kara sınırından Yunanistan'a geçişlerde artış yaşandığını açıklayarak, Yunanistan'ın Meriç bölgesinde tıbbi destek çalışmalarına başladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar, Türkiye-Yunanistan kara sınırını geçerek Yunanistan'ın Meriç (Evros) iline gelen mültecilerin artan tıbbi ihtiyaçları ve endişe verici durumu karşısında bölgede birinci basamak sağlık hizmeti alanındaki açığı kapatmaya yönelik bir program başlattı. MSF'den yapılan açıklamada, Ocak-Mayıs 2018'de 9 binden fazla kişinin Türkiye kara sınırından Yunanistan'a geçtiği bildirildi. MSF, yetkililerin sayıları giderek artan mültecilere sağlık hizmeti vermek için çalışmaları hızlandırmasını ve gerekli planlamaları yaparak uygulamaya öncelik vermesini beklediklerini açıkladı. MSF sözcüsü, sığınma amacıyla Türkiye'den geçerek Yunanistan'a gelen birçoğu şiddet görmüş ve travma yaşamış mültecilere tıbbi yardımda bulunmayı ve sağlık hakkında bilgilendirme ve teşvik faaliyetleri yürütmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Sağlık hizmetlerine erişim yok denecek kadar az

Sınırı geçerek Yunanistan'a uluşan mülteciler, bölgedeki tesislerde kayıt için bir süre alıkonuyor. Ancak mültecilerin kayıt işlemlerini beklerken tutuldukları yerlerde sağlık hizmetlerine erişimleri son derece sınırlı oluyor ve veya hiç olmuyor. Bölgede sadece sınır dışı edilecek kişiler sağlık çalışanları tarafından izlenirken, çevirmen bulunmaması ise klinik değerlendirmeleri zorlaştırıyor. - ATİNA