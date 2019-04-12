Sınır Ötesine Yardımlar Sürüyor

Türkiye'deki mobil fırın ve mutfaklarda hazırlanan sıcak yemekler, her gün sınır ötesine götürülerek, Suriyelilere dağıtılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kilis Şubesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonla Suriye'deki çadırlarda ve evlerinde kalan on binlerce kişinin açlıktan ölme riski önleniyor. TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, fırın ve mobil mutfağını Halep kentine bağlı Azez içerisinde yer alan okul, eğitim merkezi, ücretsiz kıyafet mağazaları ve kültür merkezinde inceleme yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Çetin, yardımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. - KİLİS

Kaynak: İHA