Sınır ötesine taşan cinayet operasyonu
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Sınır ötesine taşan cinayet operasyonu

Sınır ötesine taşan cinayet operasyonu Kilis'te 5 yıl önce kaçırılarak öldüren İnşaat mühendisi Abdulsamet Atik'in katili 3 şüpheliden 2'si Türkiye'de birisi ise Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

06.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:55

Sınır ötesine taşan cinayet operasyonu

KİLİS - Kilis'te 5 yıl önce kaçırılarak öldüren İnşaat mühendisi Abdulsamet Atik'in katili 3 şüpheliden 2'si Türkiye'de birisi ise Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kilis'in tanınmış eşraflarından iş adamı Mahmut Atik'in oğlu inşaat mühendisi Abdulsamet Atik, 27 Eylül 2015 tarihinde kaçırılmıştı. 5 yıldan beri haber alınmaması üzerine İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel bir ekip kuruldu. İl Jandarma Komutanlığı özel ekibi Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı koordineli çalışmalar sonucu, 27 Eylül 2015 günü Abdulsamet Atik, isimli şahsın Kilis Duruca Köyünde kaybolması, olayı ile ilgili, Abdulsamet Atik'in olay günü kaçırılıp öldürülerek, Duruca Köyünde zeytin tarlasına gömüldüğü bilgisine ulaştı. Kaçırıldığında 29 yaşında olan inşaat mühendisi Abdulsamet Atik'in öldüren zanlılara 1 Haziran 2020 pazartesi günü operasyon düzenlendi.

Şüpheliler Ö.E. ve A.K. Kilis'te yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karışan Suriye uyruklu diğer şüpheli N.M., Suriye'nin Afrin-Şeran bölgesinde, görevlendirilen özel ekip ve Şeran Jandarma Danışman Timi tarafından yakalanarak, Kilis- Hatay Valilikleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Türkiye'ye getirilerek gözaltına alındı.

2 Haziran tarihinde şüphelilere yaptırılan yer gösterme sonucu Duruca köyünde zeytin tarlasında yapılan kazı çalışmasında Abdulsamet Atik'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Yakalanan 3 kişi, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Kasten Öldürme' suçlarından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sınır ötesine taşan cinayet operasyonu

Kaynak: İHA

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