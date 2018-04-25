Sınır Ötesine Sıcak Yemek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelere yerleştirilen Doğu Gutalı aileler için günlük 10 bin kişilik sıcak yemek çıkarılıyor.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Danışmanı Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların Fırat Kalkanı Harekatı sonrası terörden arındırılan güvenli bölgelere yerleşen Doğu Gutalı ailelere dağıtılacağını bildirdi.

Alaca, İHH olarak dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanların yanında olmanın gayretiyle çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda, Suriye'deki savaş mağduru insanları da yalnız bırakmadıklarını belirten Yakup Alaca, "Gutalılar yaklaşık 1 aydır Fırat Kalkanı sonrası güvenli bölgelere geliyorlar. Bizler bu aileleri karşılayarak ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Suriye içerisinde yıllardır kuşatma altında kalan Guta halkı için sıcak yemek çıkarıyoruz. Sıcak yemekler Guta halkına ulaştırılacak inşallah." diye konuştu.

Sıcak yemek haricinde ailelere kira yardımı da yaptıklarını anlatan Alaca, özellikle yetim çocukları bulunan aileler için kiralanan evlere eşya ve gıda desteği sağladıklarını da sözlerine ekledi.