Sınır Ötesine İnsani Yardım

Kilis'te Deniz Feneri Derneği tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'ye yollandı.

Çeşitli illerden temin edilen 7 tır insani yardım malzemesi, Öncüpınar Gümrük Kapısı yakınlarına getirildi. Tırlar burada düzenlenen törenin ardından Suriye'ye uğurlandı.

Derneğin Afet Koordinasyon Sorumlusu Doğan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların terörden arındırılan bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine gönderildiğini belirtti.

Selçuk, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile bölgenin güvenli hale gelmesinin ardından çalışmalara hız verdiklerini ifade ederek, "Öncelikle her iki harekatta şehit olan güvenlik güçlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Operasyonlar sonucu bölge güvenli hale geldiği için sivil toplum kuruluşlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Biz de dernek olarak bugün Suriye'ye 7 tır insani yardım göndereceğiz. Tırlarımızda 59 ton patates, 1100 koli gıda ile temizlik malzemesi, kıyafet ve battaniye yüklü." diye konuştu.

Bağışlarla alınan malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Selçuk, gümrük kapısındaki işlemlerin ardından tırdaki yardım malzemelerinin, tampon bölgedeki Suriye plakalı araçlara nakledilip, özellikle Halep'e bağlı güvenli bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını sözlerine ekledi.