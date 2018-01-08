Sınır Ötesine İnsani Yardım

Gaziantep İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen 4 tır dolusu yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Gaziantep İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Erbatan, 2018 yılının ilk yardım konvoyunun Suriye'ye gönderildiğini bildirdi.

Erbatan, yardımların Fırat Kalkanı Harekatı sonrası terörden arındırılan güvenli bölgelerde yaşayan Suriyelilere dağıtılacağını ifade ederek, "İhtiyaç sahibi Suriye halkına 50 ton un, 300 gıda kolisi ile kışlık kıyafet ve çocuk bezi gibi malzemelerden oluşan 4 tırlık yardımı bölgeye ulaştıracağız. Dünya üzerinde savaş ve doğal afetlerle, yoksulluklarla sarsılan coğrafyaların çocukları, zorlu hayat koşulları içerisinde Türkiyeli hayırseverlerin destekleriyle hayatlarında olumlu değişiklikler yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

İHH İnsani Yardım Vakfının mazlumları sevindirmek için var gücüyle çalıştığını ifade eden Erbatan ellerinden geldiğince mazlumları kucaklamaya, yardımları ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Tırlar, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde dağıtılmak üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na doğru yola çıktı.