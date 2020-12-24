Sınır ötesindeki Mehmetçik'ten Türkiye'ye yeni yıl mesajı
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Sınır ötesindeki Mehmetçik'ten Türkiye'ye yeni yıl mesajı

24.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:31

Suriye'de görev yapan Mehmetçik, Türkiye'ye yeni yıl mesajı gönderdi.

Suriye'de görev yapan Mehmetçik, Türkiye'ye yeni yıl mesajı gönderdi.

Yeni yıla sayılı günler kala sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik'ten Türkiye'ye yeni yıl mesajı geldi. İdlib'de görev yapan Türk askeri, 2021 yılı için Türkiye'ye yeni yıl mesajı gönderdi. Türk bayrağının yer aldığı görüntülerde Türk askeri, "Aziz milletimiz, sizler sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu olun. Bizler yurdumuzun dört bir yanında ve sınır ötesinde sizler için, sizlerin sevgisi ile vatan nöbeti için buradayız. Mutlu yıllar Türkiyem" diyerek Türkiye'ye seslendi.

-İHA-

Sınır ötesindeki Mehmetçik'ten Türkiye'ye yeni yıl mesajı
Sınır ötesindeki Mehmetçik'ten Türkiye'ye yeni yıl mesajı
Sınır ötesindeki Mehmetçik'ten Türkiye'ye yeni yıl mesajı
Sınır ötesindeki Mehmetçik'ten Türkiye'ye yeni yıl mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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